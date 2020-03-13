2020-03-13T14:08:08+03:00
Общество

В Вологде оштрафовали торговца местной рыбой

Иван Чухнин
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В Вологде провели рейд по выявлению мест несанкционированной торговли рыбными ресурсами. В результате на улице Карла Маркса, дом 117 была обнаружена подконтрольная Госветнадзору продукция – свежий судак, плотва, окунь, лещ. Рыба продавалась без ветеринарных сопроводительных документов. Всего на продажу было выставлено 23 кг непроверенной продукции. Был составлен протокол об административном правонарушении в отношении физического лица предусмотренный ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ.

В результате было вынесено постановление об административном правонарушении с назначением штрафа физическому лицу в размере 500 рублей, сообщает вологодский Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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