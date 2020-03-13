2020-03-13T13:45:37+03:00
Здоровье

На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом

Он появился на сайте Правительства области
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области решили официально представить количество проверенных на коронавирус вологжан и количество им зараженных. Счетчик расположен на сайте правительства региона. Неизвестно, с какой частотой обновляют данные. Кроме того, там создан специальный раздел по пандемии.

По словам властей, на данный момент случаев заболевания не выявлено. Напомним, что можно быть носителем коронавируса и распространять его без особых симптомов.

Смертность от данного вируса во многом зависит от того, насколько быстро заболевший обратился к медикам и насколько хорошо его лечили. В опасности старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями.

В Вологде, Череповце и селе им. Бабушкина созданы обсервационные пункты для наблюдения за вологжанами, побывавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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