На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом
В Вологодской области решили официально представить количество проверенных на коронавирус вологжан и количество им зараженных. Счетчик расположен на сайте правительства региона. Неизвестно, с какой частотой обновляют данные. Кроме того, там создан специальный раздел по пандемии.
По словам властей, на данный момент случаев заболевания не выявлено. Напомним, что можно быть носителем коронавируса и распространять его без особых симптомов.
Смертность от данного вируса во многом зависит от того, насколько быстро заболевший обратился к медикам и насколько хорошо его лечили. В опасности старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями.
В Вологде, Череповце и селе им. Бабушкина созданы обсервационные пункты для наблюдения за вологжанами, побывавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU