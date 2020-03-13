2020-03-13T12:40:25+03:00
Общество

Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины

Синоптики рассказали, каким будет паводок на Вологодчине
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вологодский гидрометцентр сообщил свои прогнозы на ближайшее время. Из-за тёплой и малоснежной зимы на начало марта запасы воды в снеге меньше нормы и прошлогодних значений.

"Половодье на территории Вологодской области будет носить многопиковый характер. Максимальные уровни воды на реках западных районов ожидаются в пределах нормы. Максимумы половодья в бассейнах рек Сухона и Северная Двина ожидаются на ледоходной волне до 0,5-1,5 м выше нормы", - сообщили в ВЦГМС .

Также подтопления могут угрожать городам Бабаево и Никольску и ряду населенных пунктов в Вытегорском, Устюженском, Бабаевском, Чагодощенском, Вологодском, Сокольском, Харовском, Усть-Кубинском, Тотемском, Нюксенском, Великоустюгском, Никольском, Кич-Городецком районах.

Из-за аномально теплой погоды вскрытие большинства рек будет проходить раньше, ориентировочно во второй половине марта и апреле.

В первой декаде апреля, раньше нормы на 10-15 дней, ожидается вскрытие рек Сухоны и Малой Северной Двины, в районе Великого Устюга. Там возможно формирование ледовых заторов , которые приведут к подтоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Вологдой рухнул грузовик, перегородив трассу
На Вологодчине дезинфицируют ЖД вокзалы
По Вологде временно ограничат движение большегрузов
В Вологде оштрафовали торговца местной рыбой
На Вологодчине установили счетчик зараженных коронавирусом
Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины
Неизвестные хакеры крали миллионы из банкоматов
Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки
Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя
Мошенники требуют деньги за бесплатную школу диджеев в Череповце
В Вологде у двух школ появятся асфальтовые стадионы
Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию
Варламов научит мэра Вологды искусству урбанизма
В Вологде в ТРЦ прошли учения
Для своих операций пациенты покупали хрусталик у жены заведующего офтальмологическим отделением
Полиция ищет всех, пострадавших от фальшивомонетчиков
Целительница обманула череповецкого пенсионера на 350 тысяч рублей
В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля
Спасатели выловили снегоход из Рыбинского водохранилища
Молодой череповчанин едва не зарезал подругу матери
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс