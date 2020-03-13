Подтопление ожидается в нескольких районах Вологодчины

13 Март 2020 2020-03-13T12:40:25+03:00

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Вологодский гидрометцентр сообщил свои прогнозы на ближайшее время. Из-за тёплой и малоснежной зимы на начало марта запасы воды в снеге меньше нормы и прошлогодних значений.

"Половодье на территории Вологодской области будет носить многопиковый характер. Максимальные уровни воды на реках западных районов ожидаются в пределах нормы. Максимумы половодья в бассейнах рек Сухона и Северная Двина ожидаются на ледоходной волне до 0,5-1,5 м выше нормы", - сообщили в ВЦГМС .

Также подтопления могут угрожать городам Бабаево и Никольску и ряду населенных пунктов в Вытегорском, Устюженском, Бабаевском, Чагодощенском, Вологодском, Сокольском, Харовском, Усть-Кубинском, Тотемском, Нюксенском, Великоустюгском, Никольском, Кич-Городецком районах.

Из-за аномально теплой погоды вскрытие большинства рек будет проходить раньше, ориентировочно во второй половине марта и апреле.

В первой декаде апреля, раньше нормы на 10-15 дней, ожидается вскрытие рек Сухоны и Малой Северной Двины, в районе Великого Устюга. Там возможно формирование ледовых заторов , которые приведут к подтоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU