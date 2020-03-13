2020-03-13T12:41:24+03:00
Происшествия

Неизвестные хакеры крали миллионы из банкоматов

Череповецкий банкомат тоже взломали с помощью специальной программы
Евдокия САХАРОВА
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Издание «Голос Череповца» осветило киберпреступление, произошедшее в городе металлургов.

Двое преступников приехали на такси из Иванова в Зашекснинский район Череповца, где открыли ключом верхнюю часть банкомата и подключили к нему ноутбук. Третий, неизвестный подельник, удаленно подключился к устройству - из банкомата посыпалась наличность в размере 2 миллионов 130 тысяч рублей. Таких преступлений было совершено минимум 10. Череповецкий эпизод будет рассматривать городской суд.

Половина денег сразу уходила третьему - организатору - на киви-кошельки. Остальное преступники делили и моментально уезжали из города. Правоохранителям удалось изъять лишь часть украденного. Подозраеваемые оказались уже ранее судимыми.

С главным хакером один из преступников познакомился в интернете. Когда подельники согласились "пойти на дело", они взяли из тайника оставленный им ноутбук с хакерской программой, шнуры, ключ для банкомата и даже обучающий хищениям диск. Во время совершения кражи, воры через мобильное приложение сообщали организатору ID и пароль для удаленного подключения к банкомату (появлялся на ноутбуке).

Преступления тщательно планировались, были составлены схемы действий, покупались ноутбуки, сим-карты, роутеры с мобильным интернетом, телефоны и иные предметы, необходимые для краж.

Хакера-организатора найти не удалось. Двое преступников отбывают наказание за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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