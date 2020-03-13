2020-03-13T11:44:23+03:00
Происшествия

Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки

ЧП произошло в час дня в акватории Шексны
Евдокия САХАРОВА
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Фото: спасательная службаФото: спасательная служба
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В Череповецком районе взрослый лось провалился в полынью. Видимо он переходил реку Шексну между островом Ваганиха и базой отдыха "Торово", а лед его веса не выдержал. ЧП произошло 12 марта в 12:40.

Очевидцы обратились в единую диспетчерскую, оттуда вызвали спасателя и охотинспектора. Они прорубили лед до берега, в сторону Торово, чтобы животное смогло спастись. Лось радостно убежал в лес. Правда, пока он сидел в полынье, его изрядно потрепали бродячие собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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