Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки

13 Март 2020 2020-03-13T11:44:23+03:00

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В Череповецком районе взрослый лось провалился в полынью. Видимо он переходил реку Шексну между островом Ваганиха и базой отдыха "Торово", а лед его веса не выдержал. ЧП произошло 12 марта в 12:40.

Очевидцы обратились в единую диспетчерскую, оттуда вызвали спасателя и охотинспектора. Они прорубили лед до берега, в сторону Торово, чтобы животное смогло спастись. Лось радостно убежал в лес. Правда, пока он сидел в полынье, его изрядно потрепали бродячие собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU