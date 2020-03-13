Под Череповцом провалившегося в полынью лося грызли собаки
ЧП произошло в час дня в акватории Шексны
Фото: спасательная служба
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В Череповецком районе взрослый лось провалился в полынью. Видимо он переходил реку Шексну между островом Ваганиха и базой отдыха "Торово", а лед его веса не выдержал. ЧП произошло 12 марта в 12:40.
Очевидцы обратились в единую диспетчерскую, оттуда вызвали спасателя и охотинспектора. Они прорубили лед до берега, в сторону Торово, чтобы животное смогло спастись. Лось радостно убежал в лес. Правда, пока он сидел в полынье, его изрядно потрепали бродячие собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU