Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя
В Череповце прекращается деятельность детского музыкального театра, который проработал 30 лет под руководством основателя Алексея Устинова. К сожалению, в 2017 году Алексей скончался. Это трагическое событие и ряд других причин привели учреждение к закрытию. Информацию разместили работники учреждения культуры в соцсети.
Театр пока располагается во Дворце строителей, ранее был в бывшем кинотеатре «Радуга». Не считая Петербурга, череповецкий ДМТ единственный на Северо-Западе. Много лет он входил в Национальный реестр ведущих учреждений культуры.
Последнее выступление состоится 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU