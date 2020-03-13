2020-03-13T11:34:42+03:00
Звезды

Детский музыкальный театр в Череповце закрывают из-за смерти основателя

Единственный на Северо-Западе театр успел проработать три десятка лет
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце прекращается деятельность детского музыкального театра, который проработал 30 лет под руководством основателя Алексея Устинова. К сожалению, в 2017 году Алексей скончался. Это трагическое событие и ряд других причин привели учреждение к закрытию. Информацию разместили работники учреждения культуры в соцсети.

Театр пока располагается во Дворце строителей, ранее был в бывшем кинотеатре «Радуга». Не считая Петербурга, череповецкий ДМТ единственный на Северо-Западе. Много лет он входил в Национальный реестр ведущих учреждений культуры.

Последнее выступление состоится 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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