2020-03-12T19:48:19+03:00
Происшествия

Мошенники требуют деньги за бесплатную школу диджеев в Череповце

В городе металлургов аферисты решили заработать на бесплатных курсах для молодежи
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце дистанционные мошенники собирают деньги за бесплатные курсы диджеев. Школу диджеев организовали и для молодежи для 18 лет, и для людей постарше. Аферисты же стали писать в соцсетях в личные сообщения заинтересовавшимся, что якобы мест мало, надо скорее платить 1800 рублей.

Оказалось, что школа абсолютно бесплатная, записаться на занятия можно только через сотрудников центра. Учиться будут 3 месяца, планируется четыре класса по 15 человек. Запись еще не закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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