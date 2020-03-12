В Вологде у двух школ появятся асфальтовые стадионы

12 Март 2020 2020-03-12T19:34:40+03:00

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В областной столице появится два новых стадиона по 1,5 миллиона рублей: у школы № 20 и лицея № 32. Проекты согласованы, скоро их обещают представить жителям. На спортивных площадках будут беговые дорожки почему-то с асфальтовым покрытием (плохо отражается на суставах), сама площадка будет асфальтовой (видимо, без резинового покрытия) у 20 школы, у лицея - песочная.

В Вологде на проекты «Народный бюджет ТОС» в этом году выделено 44 млн рублей: в основном, это спортивные и детские площадки. Миллион из городского бюджета получит лучшее ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU