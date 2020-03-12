2020-03-12T17:47:02+03:00
Общество

Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию

Они собирались на 10 минут
Иван Чухнин
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Сессия заксобрания Вологодчины длилась минут 10.

12 марта прошла одна из самых коротких сессий Вологодского Заксобрания. Она длилась всего 10 минут.

Дело в том, что накануе Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о поправках к Конституции. Для принятия законопроекта был необходим положительный отзыв 2/3 региональных представительных органов.

Вологодские парламентарии собрались в Вологде лишь к 14:00. От их решения уже ничего не зависело - необходимые две трети регионалов уже высказались за поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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