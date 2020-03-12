Вологодские депутаты провели рекордно короткую сессию
Они собирались на 10 минут
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Сессия заксобрания Вологодчины длилась минут 10.
12 марта прошла одна из самых коротких сессий Вологодского Заксобрания. Она длилась всего 10 минут.
Дело в том, что накануе Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект о поправках к Конституции. Для принятия законопроекта был необходим положительный отзыв 2/3 региональных представительных органов.
Вологодские парламентарии собрались в Вологде лишь к 14:00. От их решения уже ничего не зависело - необходимые две трети регионалов уже высказались за поправки.
ИСТОЧНИК KP.RU