Варламов научит мэра Вологды искусству урбанизма

12 Март 2020 2020-03-12T17:01:40+03:00

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Известный урбанист Илья Варламов посетит столицу Вологодской области 24 марта. Илья организовал тур по 68 городам России в рамках презентации своей новой книги "100 советов мэру". Он проанализировал свои поездки по стране и решил помочь горожанам понять, что не так с их городами и как это изменить, как не дать испортить свою родину - в итоге получилась книга с 100 главами. Главная ее цель – создать правильный общественный запрос на изменения.

Урбанистический тур начнется с Вологды. Илья расскажет мэру города Сергею Воропанову, что и как следует поменять. Варламов уже посещал областную столицу, раскритиковал бетонирование набережной, заборы, качество дорог и дворов, отсутствие информации об общественном транспорте на автобусных остановках. В рейтинге городов, где он хотел бы пожить, урбанист поставил Вологду на 40 место - за деревянную архитектуру и русскую душу.

ИСТОЧНИК KP.RU