2020-03-12T16:13:11+03:00
Общество

В Вологде в ТРЦ прошли учения

Эвакуировали 150 человек
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в ТРЦ на Окружном шоссе спецслужбы провели пожарно-тактические учения. Согласно легенде, загорелся один из игровых автоматов на 2 этаже. 150 человек эвакуировали к приезду МЧС. Двое не смогли выбраться самостоятельно, им понадобилась помощь спасателей.

Было задействовано 12 автоцистерн и 35 человек личного состава. Площадь "возгорания" составила 50 квадратных метров. На операцию ушло 20 минут. Планируется провести подобные учения и в других ТРЦ Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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