2020-03-12T15:09:55+03:00
Общество

Для своих операций пациенты покупали хрусталик у жены заведующего офтальмологическим отделением

Инцидент произошел в Череповце
Иван Чухнин
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Пациенты платили за хрусталик жене врача.Пациенты платили за хрусталик жене врача.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура выявила, что заведующий офтальмологическим отделением Череповецкой городской больницы нарушал антикоррупционное законодательство.

Он принимал пациентов, которым требовалась замена хрусталика глаза. Для проведения операции необходима интраокулярная линза.

При этом операция могла быть проведена бесплатно - за операцию и линзы не нужно платить. Могли быть полностью платно - операция и линза платные. Кроме того, операция могла быть бесплатна, но линзу оплачитвает пациент.

Но завотделением выдавал желающим провести операцию с приобретением линзы договор с реквизитами расчетного счета его супруги. Она, согласно документам, является индивидуальным предпринимателем. При этом другие пути покупки интраокулярной линзы врач пациентам не сообщал, да и рецепты на приобретение линзы не выписывал.

По мнению прокуратуры, таким образом медик нарушил право пациентов на выбор поставщика. Согласно законодательству, у заведующего был явный конфликт интересов, об этом он должен был предупредить работодателя. Однако он сделал это только во время прокурорской проверки.

Прокуратура Череповца возбудила против заведующего отделением дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.29 КоАП РФ. Территориальный орган Росздравнадзора признал медика виновным и назначил ему штраф в 3 000 рублей, сообщила прокуратура Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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