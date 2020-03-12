2020-03-12T14:38:09+03:00
Общество

Полиция ищет всех, пострадавших от фальшивомонетчиков

Они разменивали пятитысячные банкноты в маленьких магазинчиках
Иван Чухнин
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Управление МВД России по Вологодской области ищет пострадавших от действий фальшивомонетчиков.

Вологодские полицейские совместно с коллегами из Московской области и Республики Чувашия задержали двоих мужчин 1990 и 1985 г.р.. Они подозреваются в сбыте фальшивых денег на территории России. Они покупали товар в небольших магазинах, расплачиваясь при этом фальшивыми купюрами. Банкноты имели номинал 5000 рублей.

Мужчины получали сдачу деньгами и тправлялись в следующую торговую точку. Гастролеры объехали несколько регионов. Оба они не являются гражданами России.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Они взяты под стражу.

Сейчас полиция ищет пострадавших от фальшивомонетчиков и обратилась через СМИ ко всем вологжанам: если вы узнали подозреваемых или пострадали от их действий, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-30-14, 76-30-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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