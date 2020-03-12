Целительница обманула череповецкого пенсионера на 350 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T13:28:00+03:00

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В Череповце обманули очередного пенсионера. Женщина сообщила, что ранее пенсионер уже присылал ей 700 тысяч рублей. И попросила еще.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, череповчанину 1934 года рождения позвонила незнакомая женщина, она представилась целительницей и сообщила, что ранее они общались - пенсионер переводил ей 700 тысяч рублей. Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело, поэтому деньги она намерена вернуть. Так как средства она разместила на счету за рубежом, нужно оплатить комиссию и страховку, а также сделать еще несколько платежей, чтобы вернуть их.

Пенсионер поверил посулам и, в предвкушении 700 тысяч рублей, перевел мошеннице и ее товарищам около 350 тысяч рублей.

Возврата денег он не дождался и поспешил в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU