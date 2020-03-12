2020-03-12T12:52:53+03:00
Общество

В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля

Выдачу спецразрешений будут производить в департаменте городского хозяйства
Иван Чухнин
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Большегрузам запретят проезд по дорогам Вологды изображение с 11 апреля. Ориентировочно да 10 мая будет введено ограничение движения большегрузов, осевые нагрузки которых превышают шесть тонн. Запрет будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.

Традиционно ограничение вводится с 1 апреля, продолжительностью не более 30 дней.. Такие меры необходимы для сохранности дорог - когда снег интенсивно тает, то покрытие больше всего подвержено износу.

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения осуществляется отделом транспорта Управления благоустройства и транспорта Департамента городского хозяйства Вологды (ул. М. Ульяновой, д. 15, каб. 12, тел. 72-49-84, e-mail: ot@vologda-city.ru) в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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