В Вологде большегрузам запрещен проезд с 11 апреля
Большегрузам запретят проезд по дорогам Вологды изображение с 11 апреля. Ориентировочно да 10 мая будет введено ограничение движения большегрузов, осевые нагрузки которых превышают шесть тонн. Запрет будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения.
Традиционно ограничение вводится с 1 апреля, продолжительностью не более 30 дней.. Такие меры необходимы для сохранности дорог - когда снег интенсивно тает, то покрытие больше всего подвержено износу.
Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения осуществляется отделом транспорта Управления благоустройства и транспорта Департамента городского хозяйства Вологды (ул. М. Ульяновой, д. 15, каб. 12, тел. 72-49-84, e-mail: ot@vologda-city.ru) в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU