Спасатели выловили снегоход из Рыбинского водохранилища

12 Март 2020 2020-03-12T12:07:27+03:00

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Под Череповцом спасатели вытащили снегоход со дня водохранилища, на нем ехали двое рыбаков, но лед не выдержал. Тяжелая техника утонула 7 марта в районе Рощино. Доставали технику удалось 10-го числа.

Как рассказал директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, двое мужчин ездили на рыбалку и на обратном пути задняя часть снегохода провалилась. Мужчины успели спрыгнуть. Они пытались принести с берега жерди, но не успели спасти технику - снегоход ушел под лед. Глубина там составляет около 3 метров. На место отправились сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке. Водолаз совершил погружение, чтобы зацепить тросом снегоход. Его подтянули поближе к берегу, где лед потолще.

- В целом льда там практически нет, - сообщает Дмитрий Санакоев и предупреждают, что несоблюдение запретов выхода на лёд может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU