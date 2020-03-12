2020-03-12T11:56:28+03:00
Происшествия

Молодой череповчанин едва не зарезал подругу матери

Она не пустила его на ночлег
Иван Чухнин
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Молодой череповчанин был арестован за покушение на убийство.

Как сообщает областное управление СКР, трагедия едва не произошла в ночь на 11 февраля. 18-летний парень явился пьяным в квартиру 54-летней подруги своей матери на Московском проспекте. Он собрался ночевать у нее, но женщина не разрешила.

Домой он не хотел идти из-за конфликтной ситуации.

Нетрезвый гость проявил агрессию - стал избивать женщину. При себе он имел ножи. Одним из них он не менее трех раз ударил в область головы.

Женщина закричала, на помощь выскочила спавшая в другой комнате подруга. Вероятно, только это ее спасло - парень убежал.

Следственный отдел СКР по Череповцу возбудил уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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