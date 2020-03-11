Опасный узбек в розыске

11 Март 2020 2020-03-11T17:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области может находится сбежавший подозреваемый. Мужчину разыскивают в Костромской области, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего: он представляется то Волковым Романом Евгеньевичем 10.07.1964 г.р., то Симоновым Романом Романовичем 10.07.1965 г.р.

Мужчина из Республики Узбекистан и не имеет определенного места жительства.

Если вы видели этого мужчину, что-то знаете о его личности или местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Костроме: 8(4942)39-73-25, 8(920) 386-06-43 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU