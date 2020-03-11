2020-03-11T17:39:23+03:00
Общество

Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя

Вора отправили в колонию
Иван Чухнин
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В Вологодской области осужден житель Межруреченского района: он ограбил инвалида ради выпивки.

Местный житель был обвинен в открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года в дерене Игумницево, в местном общежитии. Сначала мужчина хотел занять у пожилого инвалида 2 группы денег на алкоголь. Но пенсионер не пустил выпивоху на порог. Так что незванный гость вломился в жилище, ударил инвалида по голове, чтобы тот не сопротивлялся, и, схватив за горло одной рукой, другой обыскал его. В нагрудом кармане он нашел 10 000 рублей – пенсию, полученную инвалидом накануне преступления.

До задержания грабитель успел в местном магазине купить десять бутылок водки. Часть он выпил, но был застигнут во время застолья местными жителями, которые пришли на помощь инвалиду.

Подсудимый не стал отрицать вину, он вернул инвалиду оставшиеся деньги.

Судом, с учетом мнения прокурора района, подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Вологодскаой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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