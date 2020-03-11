В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил

11 Март 2020 2020-03-11T17:26:01+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

- Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

В областной столице в заброшенном доме обнаружили труп мужчины 40-50 лет

Изменить размер текста: A A

В Вологде 10 марта нашли тело мужчины в заброшенном доме на улице Чернышевского, 124. Погибший на вид 40-50 лет, рост 160-170 см, худощав. Средней длины черные волосы, черные глаза.

На мужчине были голубые джинсы, черный свитер, черная куртка Puma длиной до пояса, защитного цвета бушлат с шевроном "Вооруженные силы".

Имеющих сведения о личности мужчины просьба звонить по телефонам 102 - полиция или 8 (911) 505 68 98 - волонтеры ПСО "Ты не один".

ИСТОЧНИК KP.RU