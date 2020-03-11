В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
В областной столице в заброшенном доме обнаружили труп мужчины 40-50 лет
-Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
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В Вологде 10 марта нашли тело мужчины в заброшенном доме на улице Чернышевского, 124. Погибший на вид 40-50 лет, рост 160-170 см, худощав. Средней длины черные волосы, черные глаза.
На мужчине были голубые джинсы, черный свитер, черная куртка Puma длиной до пояса, защитного цвета бушлат с шевроном "Вооруженные силы".
Имеющих сведения о личности мужчины просьба звонить по телефонам 102 - полиция или 8 (911) 505 68 98 - волонтеры ПСО "Ты не один".
ИСТОЧНИК KP.RU