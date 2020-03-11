2020-03-11T17:26:01+03:00
Происшествия

В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил

В областной столице в заброшенном доме обнаружили труп мужчины 40-50 лет
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"
Изменить размер текста:

В Вологде 10 марта нашли тело мужчины в заброшенном доме на улице Чернышевского, 124. Погибший на вид 40-50 лет, рост 160-170 см, худощав. Средней длины черные волосы, черные глаза.

На мужчине были голубые джинсы, черный свитер, черная куртка Puma длиной до пояса, защитного цвета бушлат с шевроном "Вооруженные силы".

Имеющих сведения о личности мужчины просьба звонить по телефонам 102 - полиция или 8 (911) 505 68 98 - волонтеры ПСО "Ты не один".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс
Вологодчина получит 148,5 млн федеральных средств на зарплаты врачей
Браконьерам, ловивших сетью рыбу, грозит штраф до 1 миллиона рублей
Сливочное масло без паспорта поставили в детский сад
В Череповце уголовник брызнул баллончиком в девушку на глазах полиции
Вологду прибирают после зимы
В Череповце вытащили обессилевшего пса из полыньи
13 вологжан обследуются на коронавирус
Вологду покажут в инфракрасном свете
В Вологде иномарка сбила 10-летку, носящую фликеры
В Вологде сменился главный архитектор
Светлана Светличная едет в Вологодскую область
В Вологде береза рухнула на тротуар возле средней школы
В Великом Устюге пенсионерка выпала из окна
Вынесен приговор бывшему полицейскому, избившему битой супруга своей подруги
Семья череповчан попала в смертельную аварию в Архангельске
В Вологодской деревне обнаружили трупы двух мужчин
Суд вычислил, какой ущерб нанесла гитара, упавшая на Мерседес
Внезапно: вологодское правительство пересчитало бобров, выдр и норок
В Череповце будут судить подозреваемого в убийстве заводчицы собак
Трагедия в городе металлургов: кирпичная стена рухнула на мужчину