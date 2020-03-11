2020-03-11T17:18:26+03:00
Происшествия

Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки

Полиция распространяет фотографию подозреваемого
Иван Чухнин
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Мужчина попал на записи камеры видеонаблюдения.Мужчина попал на записи камеры видеонаблюдения.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Мужчина подозревается в хищении денег с банковской карты. Фотографию и распространяет УМВД области.

Сотрудники уголовного розыска отдела пытаются установить личность и местонахождение молодого мужчины. Он заподозрен в совершении преступления.Согласно информации УМВД, это мужчина среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост 175-185 см, нос слегка свернут вправо. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, серую шапку, черные ботинки, черные брюки.

С банковской карты, принадлежащей девушке 1997 г.р., пропали деньги. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-31-24, 76-31-14, 76-31-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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