Полицейские устроили фотоконкурс
К участию приглашаются сотрудники органов внутренних дел, гражданские служащие и работники органов внутренних дел Вологодской области, пенсионеры ОВД, члены их семей, а также фоторепортеры средств массовой информации, профессиональные фотографы и фотолюби
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологодской области проводится региональный этап ежегодного фотоконкурса «Открытый взгляд», посвященный МВД. Работы принимаются до 24 июля, всего 7 различных номинаций.
К участию приглашают фотолюбителей и профессионалов, работников внутренних дел и гражданских служащих.
Необходимо послать заявку со своими работами на электронную почту. Не принимаются фотоколлажи, обработанные изображения, фото с рамками, авторскими копирайтами, датами.
ИСТОЧНИК KP.RU