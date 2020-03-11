2020-03-11T17:04:15+03:00
Общество

Полицейские устроили фотоконкурс

К участию приглашаются сотрудники органов внутренних дел, гражданские служащие и работники органов внутренних дел Вологодской области, пенсионеры ОВД, члены их семей, а также фоторепортеры средств массовой информации, профессиональные фотографы и фотолюби
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологодской области проводится региональный этап ежегодного фотоконкурса «Открытый взгляд», посвященный МВД. Работы принимаются до 24 июля, всего 7 различных номинаций.

К участию приглашают фотолюбителей и профессионалов, работников внутренних дел и гражданских служащих.

Необходимо послать заявку со своими работами на электронную почту. Не принимаются фотоколлажи, обработанные изображения, фото с рамками, авторскими копирайтами, датами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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