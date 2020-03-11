2020-03-11T16:10:45+03:00
Здоровье

Вологодчина получит 148,5 млн федеральных средств на зарплаты врачей

Вологодская область, по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, получит деньги на увеличение фондов оплаты труда и привлечения новых медработников
Евдокия САХАРОВА
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Вологодчине выделят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования средств для медучреждений 148,5 миллионов рублей на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Средства пойдут на увеличение фондов оплаты труда и на привлечение новых специалистов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал необходимый указ, всего медучреждения России получат 18,3 млрд рублей.

7,6 миллионов рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделили Вологодчине на стимулирующие выплаты медицинским работникам, выявившим онкологические заболевания на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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