Браконьерам, ловивших сетью рыбу, грозит штраф до 1 миллиона рублей

11 Март 2020 2020-03-11T16:13:31+03:00

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Два браконьера в Вашкинском районе незаконно выловили 57 лещей и одного судака. Мужчины, 25 и 60 лет, использовали запрещенное орудие лова - ставную сеть. Однако в тот день проходил рейд сотрудников транспортной полиции и областного депарамента сельского хозяйства. Они и выявили нарушителей. Инцидент произошел в 10 км от села Липин Бор.

Причиненный браконьерами ущерб был высчитан согласно норм и правил. Он оценен в сумму, превышающую 32 тыс. рублей. По ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU