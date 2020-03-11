В Череповце уголовник брызнул баллончиком в девушку на глазах полиции
В городе металлургов неоднократно судимый местный житель устроил разборки на дороге. Жертвой он выбрал 34-летнюю девушку. ЧП произошло в 3 часа дня прямо на глазах сотрудников Росгвардии.
10 марта на перекрестке Архангельской и проспекта Победы прямо перед патрульной машиной остановились "Форд-Фокус" и "Киа-Рио". Водитель "Форда" попросил девушку-водителя "Киа" опустить стекло, а потом брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Бойцы вневедомственной охраны задержали хулигана.
33-летний ранее неоднократно судимый череповчанин рассказал, что девушка якобы подрезала его автомобиль на дороге, поэтому должна была пострадать за свою дерзость. Пострадавшая от госпитализации отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU