2020-03-11T16:16:42+03:00
Общество

Сливочное масло без паспорта поставили в детский сад

Оно признано контрафактным
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде в детский сад завезли сливочное масло неизвестного производителя. Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям благодаря ФГИС «ВетИС» «Меркурий».

Выяснилось, что 60 кг сливочного масла «Крестьянское» 72.5%, монолит поступило в детский сад Вологды без необходимых документов.

Производителем являлось, якобы, предприятие ООО "Галактика" в Ленинградской области. Сам продукт был поставлен через архангельское предприятие ООО «Оптовик».

Но выяснилось, что ООО «Галактика» (Ленинградская область) такая продукция не производится. То есть масло, поступившее в детское учреждение, является контрафактным, со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям сообщает Ранпресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасный узбек в розыске
Вологжанин ограбил инвалида, чтобы купить пол-ящика алкоголя
В Вологде нашли труп в бушлате вооруженных сил
Мужчина с кривым носом украл деньги с карты девушки
Полицейские устроили фотоконкурс
Вологодчина получит 148,5 млн федеральных средств на зарплаты врачей
Браконьерам, ловивших сетью рыбу, грозит штраф до 1 миллиона рублей
Сливочное масло без паспорта поставили в детский сад
В Череповце уголовник брызнул баллончиком в девушку на глазах полиции
Вологду прибирают после зимы
В Череповце вытащили обессилевшего пса из полыньи
13 вологжан обследуются на коронавирус
Вологду покажут в инфракрасном свете
В Вологде иномарка сбила 10-летку, носящую фликеры
В Вологде сменился главный архитектор
Светлана Светличная едет в Вологодскую область
В Вологде береза рухнула на тротуар возле средней школы
В Великом Устюге пенсионерка выпала из окна
Вынесен приговор бывшему полицейскому, избившему битой супруга своей подруги
Семья череповчан попала в смертельную аварию в Архангельске
В Вологодской деревне обнаружили трупы двух мужчин
Суд вычислил, какой ущерб нанесла гитара, упавшая на Мерседес
Внезапно: вологодское правительство пересчитало бобров, выдр и норок
В Череповце будут судить подозреваемого в убийстве заводчицы собак
Трагедия в городе металлургов: кирпичная стена рухнула на мужчину