Сливочное масло без паспорта поставили в детский сад

11 Март 2020 2020-03-11T16:16:42+03:00

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В Вологде в детский сад завезли сливочное масло неизвестного производителя. Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям благодаря ФГИС «ВетИС» «Меркурий».

Выяснилось, что 60 кг сливочного масла «Крестьянское» 72.5%, монолит поступило в детский сад Вологды без необходимых документов.

Производителем являлось, якобы, предприятие ООО "Галактика" в Ленинградской области. Сам продукт был поставлен через архангельское предприятие ООО «Оптовик».

Но выяснилось, что ООО «Галактика» (Ленинградская область) такая продукция не производится. То есть масло, поступившее в детское учреждение, является контрафактным, со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям сообщает Ранпресс.

ИСТОЧНИК KP.RU