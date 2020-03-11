2020-03-11T14:27:20+03:00
Общество

Вологду прибирают после зимы

В областной столице начали приводить в порядок улицы
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра ВологдыФото со страницы мэра Вологды
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Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о начале уборки улиц. Работы начались на месяц раньше в связи с теплой погодой. На данный момент рабочие очищают дорожную прилотковую зону.

Если температура будет держаться выше -5 градусов, в областной столице начнут мыть улицы. Мэр дал поручение на ремонт, помывку и подготовку к покраске леерных ограждений.

На фото видно, какие кучи грязи стекли с "газона" на проезжую часть: потом их размазывает по городу, а на "газон" привозится еще земля. Чтобы избавиться от этой проблемы (и как следствие, не мыть машину и обувь слишком часто) урбанисты советуют закреплять любую почву растениями - кустарниками, травой, даже опавшими листьями. Открытого грунта в городе быть не должно. Желательно, чтобы земля находилась ниже уровня дороги - так грязь точно не попадет за пределы ей обусловленной зоны. Кроме того, можно обсыпать края грунта щебнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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