В Череповце вытащили обессилевшего пса из полыньи

11 Март 2020 2020-03-11T13:52:59+03:00

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В Череповце, около спичечной фабрики на реке Ягробе чуть не утонул пёс. Собака провалилась в полынью, очевидец заметил ее около 9 утра, вызвал спасателей, т.к лед тонкий.

На вызов выехали специалисты водно-спасательного отряда. По словам свидетелей, пес плыл в сторону фарватера, выбился из сил, сам выбраться не смог. В итоге, собака положила морду на лед и грустно ждала спасения. От усталости уже не шевелилась.

На базе спасателей животное накормили и обогрели. Вероятно, пес бездомный, ошейника нет. Ему найдут новый дом. Добавим, за эту зиму спасатели уже третий раз достают собак из воды. В Никольске же МЧС отказалось ехать на вызов и пес утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU