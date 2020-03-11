13 вологжан обследуются на коронавирус

11 Март 2020 2020-03-11T13:10:40+03:00

На Вологодчине оборудованы лишь три пункта для возможно зараженных. Один в Вологде, другой в Череповце, третий в Бабушкино

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На Вологодчине сейчас с подозрением на коронавирус изолированы 13 лиц, обратившихся за медицинской помощью. Это люди с симптомами, посещавшие КНР и Италию, а также их знакомые.

В Вологодской области расположены три обсервационных пункта для наблюдения за вологжанами, побывавшими в очагах карантина или имевшими контакт с больными коронавирусной инфекцией. Главный центр изоляции находится в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в областной столице. Один в Череповце — в санатории «Адонис», другой в Бабушкино — «Леденгск».

Тем временем, когда все развитые страны выявляют у себя множественные случаи заражения, в России оказались больны только 20 человек. Из них 17 вернулись из Италии. В мире заражены 119 тысяч человек. Вероятно, эпидемия выльется в пандемию. Анализы на выявление коронавируса делают в Вологде, ответ приходит в течение суток. Необходимо сдать пробы на первый, третий и десятый день. Болезнь может не проявлять симптомов до 2 недель, но человек будет заразен.

Сейчас больных с подозрением на коронавирус отправляют в стационары Вологодской областной инфекционной больницы и Вологодской областной клинической больницы - там лишь 350 мест. Еще 400 мест можно выделить в районных больницах.

В Череповецком аэропорту до 20 мая не будет международных авиаперелетов.

Лекарственных препаратов или вакцины для профилактики и лечения коронавируса нет. Необходимо часто мыть руки, не трогать лицо, избегать массовых скоплений людей, проветривать помещения и проводить влажную уборку, ограничить рукопожатия и объятия.

Сообщить о подозрении на коронавирусную инфекцию можно по телефонам «горячей линии» в Вологодской области 8(8172) 71-27-20, 8(8172) 71-65-44.

ИСТОЧНИК KP.RU