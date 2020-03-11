Вологду покажут в инфракрасном свете
В Доме купца Самарина пройдет выставка Станислава Кудринского «Вологда: инфракрасный взгляд»
-Фото: cultinfo.ru
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В областной столице готовится фотовыставка Станислава Кудринского. Фотохудожник занимается ремеслом 65 лет, является одним из основателей вологодского фотоклуба «Северянин». Мастер постиг технику инфракрасной съёмки: для создания неземных кадров он использует специальную матрицу, улавливающую инфракрасный свет, который недоступен человеку.
Дом купца Самарина покажет посетителям пейзажи Вологды в необычном свете. Выставка «Вологда: инфракрасный взгляд» торжественно откроется 14 марта в 16:00. Вход свободный. Продлится до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU