Вологду покажут в инфракрасном свете

11 Март 2020 2020-03-11T11:40:23+03:00

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В областной столице готовится фотовыставка Станислава Кудринского. Фотохудожник занимается ремеслом 65 лет, является одним из основателей вологодского фотоклуба «Северянин». Мастер постиг технику инфракрасной съёмки: для создания неземных кадров он использует специальную матрицу, улавливающую инфракрасный свет, который недоступен человеку.

Дом купца Самарина покажет посетителям пейзажи Вологды в необычном свете. Выставка «Вологда: инфракрасный взгляд» торжественно откроется 14 марта в 16:00. Вход свободный. Продлится до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU