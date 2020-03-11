2020-03-11T11:40:23+03:00
Звезды

Вологду покажут в инфракрасном свете

В Доме купца Самарина пройдет выставка Станислава Кудринского «Вологда: инфракрасный взгляд»
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: cultinfo.ru
Изменить размер текста:

В областной столице готовится фотовыставка Станислава Кудринского. Фотохудожник занимается ремеслом 65 лет, является одним из основателей вологодского фотоклуба «Северянин». Мастер постиг технику инфракрасной съёмки: для создания неземных кадров он использует специальную матрицу, улавливающую инфракрасный свет, который недоступен человеку.

Дом купца Самарина покажет посетителям пейзажи Вологды в необычном свете. Выставка «Вологда: инфракрасный взгляд» торжественно откроется 14 марта в 16:00. Вход свободный. Продлится до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24