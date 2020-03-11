В Вологде иномарка сбила 10-летку, носящую фликеры

11 Март 2020 2020-03-11T11:41:31+03:00

На улице Северной школьница переходила дорогу по всем правилам и даже на одежде носила светоотражающие элементы

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В Вологде автомобиль «Нексия» сбил ребенка. ДТП произошло 10 марта в 17:00 около дома № 4 по улице Северной. Школьницу госпитализировали с травмами, потом назначили ей амбулаторное лечение.

Оказалось, что 31-летний водитель очень спешил и не затормозил перед пешеходным переходом. Дэу Нексия сбила ребенка прямо на зебре. На одежде девочки были светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU