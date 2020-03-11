2020-03-11T11:11:43+03:00
Общество

В Вологде сменился главный архитектор

Ольга Макарова с 10 марта заняла пост главного архитектора
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице сменился главный архитектор. Ранее должность занимал Александр Борисовский, теперь он работает в должности заместителя начальника департамента градостроительства Вологды по вопросам архитектуры.

В Вологде пост заняла Ольга Макарова, выпускница Вологодского Государственного технического университета, член союза архитекторов России. Она проработала архитектором последние 14 лет над проектами Северо-Запада. В ее портфолио реконструкция стадиона «Динамо», набережная в Белозерске, проект размещения резиденции Деда Мороза в Олимпийском Сочи. Кроме того, она проектировала детские сады, школы, жилые микрорайоны.

Мэр города Сергей Воропанов поставил перед новым главным архитектором задачу «объединить усилия архитекторов и проектировщиков с желаниями жителей на благо Вологды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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