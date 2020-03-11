В Вологде сменился главный архитектор
В областной столице сменился главный архитектор. Ранее должность занимал Александр Борисовский, теперь он работает в должности заместителя начальника департамента градостроительства Вологды по вопросам архитектуры.
В Вологде пост заняла Ольга Макарова, выпускница Вологодского Государственного технического университета, член союза архитекторов России. Она проработала архитектором последние 14 лет над проектами Северо-Запада. В ее портфолио реконструкция стадиона «Динамо», набережная в Белозерске, проект размещения резиденции Деда Мороза в Олимпийском Сочи. Кроме того, она проектировала детские сады, школы, жилые микрорайоны.
Мэр города Сергей Воропанов поставил перед новым главным архитектором задачу «объединить усилия архитекторов и проектировщиков с желаниями жителей на благо Вологды».
ИСТОЧНИК KP.RU