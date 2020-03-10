В Вологде береза рухнула на тротуар возле средней школы

10 Март 2020 2020-03-10T18:40:22+03:00

Фото Город Во: березу убрали с тротуара. Но недалеко.

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Дерево рухнуло возле средней школы на тротуар в Вологде. Инцидент произошел 9 марта днём около здания школы № 23 на улице Козленской.

Это был выходной день, детей в школе не было, возможно, обошлось без пострадавших.

Ствол березы сломился возле корня, дерево упало поперек тротуара, проломив ограждение проезжей части. Это не первый инцидент с деревьями у этой школы. Они высажены вдоль школьного забора на старой кирпичной кладке. Вероятно, у них довольно слабая корневая система. например, в прошлом году возле школы ветер уронил дерево, а оно упало на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU