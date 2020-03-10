Светлана Светличная едет в Вологодскую область

10 Март 2020 2020-03-10T19:49:40+03:00

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Светлана Светличная, советская кинозвезда, 21 марта приедет в Кириллов. Там она проведет просветительскую программу «Кирилловские встречи». Творческий вечер с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной состоится в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

На Вологодчине она была в 2016 году. Ее вечер в Кириллове запомнили, наверно, все побывавшие. Она рассказывала о творчестве любимого, рано ушедшего мужа, актера Владимира Ивашова. О своих работах, о встречах с Юрием Никулиным и Владимиром Высоцким.

Напомним, 2020 год для Светланы Светличной юбилейный. В 1963 году она окончила ВГИК. Вся страна ее помнит по фильму «Бриллиантовая рука».

В ее портфолио - роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и других картинах.

ИСТОЧНИК KP.RU