Вынесен приговор бывшему полицейскому, избившему битой супруга своей подруги

10 Март 2020 2020-03-10T14:09:24+03:00

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В Череповце за нападение с битой на супруга своей подруги осужден мужчина. Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

ЧП случилось вечером 30 декабря в Череповце. Экс-полицейский вооружился бейсбольной битой и поехал к дому своей подруги сначала на такси, а потом на авато приятеля. Дело втом, что женщина позвонила ему, что поссорилась с мужем.

На улице он увидел супруга подруги. Завязался разговор, в ходе его мужчина нанес битой многочисленные удары, в том числе по голове. Экс-полицейский уехал, а избитый супруг подруги с отрытой проникающей черепно-мозговой травмой сумел дойти до соседей, те вызвали скорую помощь.

Мужчина 1984 года рождения госпитализирован. На обследовании врачи выявили множественные переломы черепа, в экстренном порядке вызвали нейрохирурга и провели операцию, после чего перевели пациента в реанимационное отделение. Около двух недель тот находился в коме.

Экс-полицейский свою причастность к причинению тяжелой травмы головы отрицал, утверждая, что по голове потерпевшего не бил. Однако соседи, к которым избитый обратился за помощью ясно рассмотрели, что капюшон его куртки изнутри был пропитан кровью.

Следователи разыскали таксиста, который в тот вечер вез обвиняемого. Он рассказал, что тот вез биту.

В результате суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU