Семья череповчан попала в смертельную аварию в Архангельске

10 Март 2020 2020-03-10T13:10:42+03:00

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В Архангельске погибла жительница Вологодской области. Как сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области, в ДТП погибла на месте женщина, жительница Череповца, её супруг доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Они ехали в Renault Logan. Также пострадала девушка-пассажирка Renault Logan и два пассажира Nissan Juke. Из машины был эвакуирован ребёнок девяти лет, который находился в ней. Он не пострадал, но останется в больница - все его родственники пострадали в аварии. Машину череповчан пришлось вскрывать специнструментом - она от удара заблокировалась.

ДТП случилось на улице Ленина возле здания пожарной части. Столкнулись Renault Logan, в котором ехала семья из Череповца, Nissan Juke и микроавтобус Volkswagen Transporter. По предварительной информации, Volkswagen Transporter совершил касательное столкновение с Renault Logan, а затем столкнулся с Nissan Juke.

ИСТОЧНИК KP.RU