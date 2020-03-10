В Вологодской деревне обнаружили трупы двух мужчин

10 Март 2020 2020-03-10T12:14:52+03:00

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В деревне Аргуново Никольского района 7 марта произошел пожар. Сын приехал к отцу в баню, но обнаружил, что дом закрыт изнутри. Тогда он выломал дверь и вынес тлеющий матрас на улицу - открытого огня не было. Мужчина вызвал пожарных.

В доме спасатели обнаружили тела двух мужчин, 1958 и 1977 годов рождения, - сообщает пресс-служба МЧС России по Вологодской области. Предварительной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU