Суд вычислил, какой ущерб нанесла гитара, упавшая на Мерседес

10 Март 2020 2020-03-10T12:13:56+03:00

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Гитары упала на дорогой автомобиль, так что с ее бросателя взыскали 90 тысяч рублей. Страховая компания взыскала 89 154 рублей с череповчанина, который бросил гитару на автомобиль. Инцидет случился в апреле 2019 года. Мужчина был пьяным, он выкинул в окно дома № 4 по улице Раахе музыкальный инструмент. Под окном стоял автомобиль "Мерседес-ГЛК". У него разбилось заднее стекло и помялась крышка багажника.

Полиция вычислила вандала. 26 мая 2019 года он передал родственнику владелицы автомобиля 30 тысяч рублей. Но владелица машины обратилась в страховую компанию, та по полису ДСАГО выплатила ей 89 154 рублей. Затем страховщики обратились в суд, чтобы взыскать такую же сумму с виновника происшествия. Но он в суде заявил, что отдал 30 тысяч рублей и конфликт должен быть исчерпанным.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, суд учел, что нарушитель передал деньги не владелице автомобиля, а ее родственнику. Кроме того, к страховщику, возместившему ущерб, перешло право требования за возмещенные убытки.

Метатель гитары обратился в судебную коллегию областного суда, чтобы оспорить решение, но там подтвердили правомерность решения.

Просто по расписке о передаче 30 тысяч рублей мужчина может теперь может потребовать деньги обратно, в том числе в судебном порядке.