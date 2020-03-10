2020-03-10T12:13:56+03:00
Общество

Суд вычислил, какой ущерб нанесла гитара, упавшая на Мерседес

Мужчине пришлось заплатить дважды
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гитары упала на дорогой автомобиль, так что с ее бросателя взыскали 90 тысяч рублей. Страховая компания взыскала 89 154 рублей с череповчанина, который бросил гитару на автомобиль. Инцидет случился в апреле 2019 года. Мужчина был пьяным, он выкинул в окно дома № 4 по улице Раахе музыкальный инструмент. Под окном стоял автомобиль "Мерседес-ГЛК". У него разбилось заднее стекло и помялась крышка багажника.

Полиция вычислила вандала. 26 мая 2019 года он передал родственнику владелицы автомобиля 30 тысяч рублей. Но владелица машины обратилась в страховую компанию, та по полису ДСАГО выплатила ей 89 154 рублей. Затем страховщики обратились в суд, чтобы взыскать такую же сумму с виновника происшествия. Но он в суде заявил, что отдал 30 тысяч рублей и конфликт должен быть исчерпанным.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, суд учел, что нарушитель передал деньги не владелице автомобиля, а ее родственнику. Кроме того, к страховщику, возместившему ущерб, перешло право требования за возмещенные убытки.

Метатель гитары обратился в судебную коллегию областного суда, чтобы оспорить решение, но там подтвердили правомерность решения.

Просто по расписке о передаче 30 тысяч рублей мужчина может теперь может потребовать деньги обратно, в том числе в судебном порядке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодской деревне обнаружили трупы двух мужчин
Суд вычислил, какой ущерб нанесла гитара, упавшая на Мерседес
Внезапно: вологодское правительство пересчитало бобров, выдр и норок
В Череповце будут судить подозреваемого в убийстве заводчицы собак
Трагедия в городе металлургов: кирпичная стена рухнула на мужчину
В Вологодской области иномарка с прицепом сбила велосипедиста
Вологодский Кремль задумали отреставрировать за 2,5 миллиарда рублей
За халявный отдых в сауне череповчанину грозит 15 суток
В Вологде пропал архангелогородец с шрамами на лице
В Вологде исчезла женщина
Вологжанин после пьянки потерял и телефон, и память
Тело погибшего на Кубе журналиста доставлено в Череповец
Две пятиэтажки Вологды разрисуют молодые художники к Дню Победы
В Череповце дайвер исследовал затонувший дебаркадер
400 тысяч деревьев высадят на Вологодчине в память о погибших воинах
В Вологде волна заболевших гриппом А(H1N1) и B
В Череповце подожгли пять машин
«Провинциальный Эрмитаж» устроят в Устюжне
На Вологодчине ищут нового президента
Северную Двину засыпают золой
Вологжане побеждают в Кубке сантехменов 2020
Двое мужчин в Бабаево вскрыли дом и унесли таз клюквы
Череповец собирается получить 172 автобуса за федеральный счет
Быший преподаватель череповецкого вуза стала "Учителем года"
Вологде сделают остановки за 62 тысячи рублей