2020-03-10T11:41:33+03:00
Общество

Внезапно: вологодское правительство пересчитало бобров, выдр и норок

Их поголовье растет
Иван Чухнин
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Правительство Вологодской области пересчитало околоводных животных. Как оказалось, переписи этих животных не было пять лет.

Последний учет животных этой группы, куда относятся бобер, выдра и норка, проводился в 2015 году.

За это время значительно выросла популяция бобра. Сейчас их насчитывается 44 тысячи рублей.

Больше всего бобров в Вытегорском, Бабаевском, Грязовецком и Великоустюгском районах.

Норка и выдра особо облюбовали Вытегорский, Бабаевский и Великоустюгский районы.

Норки в области около 25 тысяч особей, а выдры — 6 тысяч. Отстрел и отлов их минимальный, так что это отразилось на росте популяций.

- Полученные данные будут основой для расчета лимита добычи и норм изъятия, а также принятия решений о необходимости регулирования численности животных», — рассказал заместитель губернатора области Михаил Газков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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