2020-03-09T19:47:01+03:00
Происшествия

В Череповце будут судить подозреваемого в убийстве заводчицы собак

Труп женщины нашли в его гараже
Иван Чухнин
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В Череповце завершено следствие по громкому делу. Там под суд отправится мужчина - друг заводчицы собак Надежды Рябковой. Павел Пятовский, которому исполнилось 40 лет, был знаком с 36-летней заводчицей собак Надежды Рябковой. В начале декабря прошлого года женщина пропала. Ее искали волонтеры и полиция, в том числе в Череповце - женщина могла искать работу в городе. .

Как предполагает следствие, преступление произошло на дороге между деревнями Большой Двор и Шубацкое Череповецкого района. Мужчина нанес женщине несколько ударов по голове кулаком. Чтобы она не сопротивлялась, убийца стянул ей руки и ноги пластиковыми стяжками, а затем душил, пока та не умерла. Труп Пятовский спрятал в своем гараже. Поиски женщины длились несколько недель. Подозрение пало на Пятовского, его арестовали, он находился в СИЗО.

Скоро будет известна дата суда будет назначена в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Череповце будут судить подозреваемого в убийстве заводчицы собак
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