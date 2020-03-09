Трагедия в городе металлургов: кирпичная стена рухнула на мужчину
Он погиб
Изменить размер текста:
В Череповце 6 марта погиб мужчина. На него рухнула кирпичная стена. ЧП случилось в промзоне на Северном шоссе. Рабочий занимался демонтажом элемента здания - кирпичной перегородки.
Как сообщает официальный сайт Череповца, на Северном шоссе, 46, около 9 часов утра при демонтаже кирпичной перегородки одного из помещений стена рухнула. Мужчина погиб под завалами. Подробности трагедии будут установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU