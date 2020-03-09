Вологодский Кремль задумали отреставрировать за 2,5 миллиарда рублей

9 Март 2020 2020-03-09T12:13:15+03:00

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В Вологодской области собираются отреставрировать вологодский Кремль. Сейчас необходимо составить проектную документацию - областные власти ищут подрядчика. На это запланировано 100 миллионов рублей. Именно такова начальная цена контракта на производство проектных работ. Конкурс проходит на сайте Госзакупок.

В техзадании сказано, что подрядчик должен будет провести археологические раскопки на территории Кремля, задокументировать находки. Он должен составить опорный план и комплексное описание истории становления и развития архитектурного облика ансамбля. Кроме того, в договор входят работы по обследованию построек с целью будущей реставрации. Она запланирована для Софийского собора, архиерейского дома, экономского корпуса и других каменных зданий.

Второй этап - собственно реставрация, может начаться, если на нее выделят деньги. Называется стоимость работ на сайте Ростендер. Цифра может достигнуть 2,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU