За халявный отдых в сауне череповчанину грозит 15 суток
Два мужчины отказывались платить за услуги
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Отдохнувшие в сауне клиенты отказались платить. В конфликт вмешались бойцы Росгвардии. Им пришлось выезжать в сауну, так как клиенты стали хамить и угрожать администратору.
Инцидент произошел в Череповце. Одного мужчину пришлось задержать, второй после разговора со стражами порядка заплатил учреждению.
Агрессивный мужчина был доставлен в отделение полиции. Там был составлен административный материал, за мелкое хулиганство ему грозит штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU