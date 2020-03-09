2020-03-09T11:46:18+03:00
Общество

За халявный отдых в сауне череповчанину грозит 15 суток

Два мужчины отказывались платить за услуги
Иван Чухнин
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Отдохнувшие в сауне клиенты отказались платить. В конфликт вмешались бойцы Росгвардии. Им пришлось выезжать в сауну, так как клиенты стали хамить и угрожать администратору.

Инцидент произошел в Череповце. Одного мужчину пришлось задержать, второй после разговора со стражами порядка заплатил учреждению.

Агрессивный мужчина был доставлен в отделение полиции. Там был составлен административный материал, за мелкое хулиганство ему грозит штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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