За халявный отдых в сауне череповчанину грозит 15 суток

9 Март 2020 2020-03-09T11:46:18+03:00

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Отдохнувшие в сауне клиенты отказались платить. В конфликт вмешались бойцы Росгвардии. Им пришлось выезжать в сауну, так как клиенты стали хамить и угрожать администратору.

Инцидент произошел в Череповце. Одного мужчину пришлось задержать, второй после разговора со стражами порядка заплатил учреждению.

Агрессивный мужчина был доставлен в отделение полиции. Там был составлен административный материал, за мелкое хулиганство ему грозит штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU