В Вологде пропал архангелогородец с шрамами на лице

7 Март 2020 2020-03-07T09:42:46+03:00

Фото: ПСО "Ты не один"

- Фото: ПСО "Ты не один"

Мужчина не выходит на связь с осени прошлого года

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В Вологде исчез мужчина, но он может находиться в любом городе Вологодчины. С родственниками перестал выходить на связь с октября 2019 года. Андрей Залесских уроженец Архангельской области в последнее время проживал в Вологде.

Приметы пропавшего: рост 175–180 см, худощавого телосложения, на лице множественные мелкие шрамы, хромает на обе ноги.

Всем, кто знает о местонахождении Андрея Александровича, просьба сообщить по телефону 102 — полиция, 8–911–505–68–98 — волонтеры, или написать на почту poisk_detei35@bk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU