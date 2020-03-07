2020-03-07T09:42:46+03:00
Происшествия

В Вологде пропал архангелогородец с шрамами на лице

Мужчина не выходит на связь с осени прошлого года
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ПСО "Ты не один"
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В Вологде исчез мужчина, но он может находиться в любом городе Вологодчины. С родственниками перестал выходить на связь с октября 2019 года. Андрей Залесских уроженец Архангельской области в последнее время проживал в Вологде.

Приметы пропавшего: рост 175–180 см, худощавого телосложения, на лице множественные мелкие шрамы, хромает на обе ноги.

Всем, кто знает о местонахождении Андрея Александровича, просьба сообщить по телефону 102 — полиция, 8–911–505–68–98 — волонтеры, или написать на почту poisk_detei35@bk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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