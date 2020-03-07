В Вологде исчезла женщина
Она пропала больше недели назад
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В Вологде пропала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в местном поисковом отряде "Ты не один". Пропавшая ушла из дома по адресу Турундаевская,2, 27 февраля и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Данных о ее приметах и одежде нет. Нормальное телосложение, темные волосы.
Имеющим информацию о местонахождении Ларисы Осиповой, просьба обратиться к волонтерам 8 (911) 505-68-98 или в полицию по телефону 102.
ИСТОЧНИК KP.RU