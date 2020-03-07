2020-03-07T09:37:43+03:00
Происшествия

В Вологде исчезла женщина

Она пропала больше недели назад
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде пропала 37-летняя женщина. Об этом сообщили в местном поисковом отряде "Ты не один". Пропавшая ушла из дома по адресу Турундаевская,2, 27 февраля и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Данных о ее приметах и одежде нет. Нормальное телосложение, темные волосы.

Имеющим информацию о местонахождении Ларисы Осиповой, просьба обратиться к волонтерам 8 (911) 505-68-98 или в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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