2020-03-07T09:04:33+03:00
Происшествия

Вологжанин после пьянки потерял и телефон, и память

Имущество стащили собутыльники
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 30-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Накануне он выпивал с малознакомыми людьми, наутро имущества в карманах не обнаружил. Молодой человек не смог вспомнить, где именно проходило застолье и как дошел домой - последствия отравления алкоголем. Однако, он сумел назвать адрес, где могут обитать его недавние товарищи. Росгвардия выдвинулась на Набережную VI Армии.

Там полиция задержала мужчин 40 и 37 лет. Они признались, что им понравился смартфон знакомого, но у них при себе его уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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