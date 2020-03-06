Тело погибшего на Кубе журналиста доставлено в Череповец

6 Март 2020 2020-03-06T17:39:56+03:00

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Коллеги известного журналиста Сергея Мешкова сообщили, что его тело доставили в Череповец. Сергей погиб во время отдыха на Кубе 4 января 2020 года. Там он был не в первый раз, в тот роковой день он несколько раз пытался вылететь на родину. Сергей упал без сознания в коридоре отеля, в котором жил. Скорая помощь не смогла его спасти.

Как предупредили родных, выдача тела с Острова Свободы - дело хлопотное и нескорое. И вот, спустя два месяца, после долгих и многочисленных формальностей тело журналиста доставили на родину.

Сергей работал заместителем главного редактора газеты «Череповецкая истина». Как сообщают коллеги, похороны назначены на 10 марта: "Попрощаться с Сергеем можно будет во вторник, 10 марта, в малом зале нового муниципального ритуального комплекса на улице Боршодской, 38-б".

ИСТОЧНИК KP.RU