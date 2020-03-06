2020-03-06T17:16:13+03:00
Общество

Две пятиэтажки Вологды разрисуют молодые художники к Дню Победы

Сейчас проходит конкурс эскизов
Иван Чухнин
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Молоденый центр «ГОР.СОМ 35» запустил конкурс граффити «Портрет памяти». Он посвящен Году памяти и славы в России.

Сначала пройдет конкурс проектов. Эскизы победителей перенесут на фасады двух пятиэтажек Вологды. Важно соответствовать тематике - это может быть все, связанное с событиями Великой Отечественной войны и героям-вологжанам. До 6 апреля в МЦ «ГОР.СОМ 35» принимаются эскизы граффити. 13 апреля жюри огласит результаты. А до 9 мая граффитисты выполнят амбициозный проект.

В жюри войдут представители Администрации города, Фонда капитальных ремонтов, ветераны и один из магазинов аэрозольных красок в Вологде.

Как говорят организаторы, идея о проведении конкурса граффитистов была давно. В этот год ее поддержал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Конкурс проводится в рамках фестиваля «Дыхание улиц», - прокомментировал руководитель Центра развития уличных видов спорта МЦ «ГОР.СОМ 35» Виталий Москвин.

Дополнительная информация о проекте по телефону: 76-07-28 и в положении на странице молодежного центра в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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