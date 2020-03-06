6 Март 2020 2020-03-06T15:49:18+03:00

В городе металлургов поднимут со дна затонувший в декабре 2019 года у Соборной горки речной вокзальчик

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В Череповце водолазы обследовали затонувший у Соборной горки дебаркадер. Мэрия города недавно выкупила его и еще один. Теперь оценивается состояние объектов. Речной вокзальчик на дне Шексны, по мнению экспертов, сильно разрушен из-за безответственной эксплуатации предыдущим собственником.

Дайверы засняли свое погружение в реку - видео выложил в соцсети мэр Вадим Германов. Он рассказал, что в течение месяца специалисты из Санкт-Петербурга поднимут дебаркадер со дна и отбуксируют на мелководье. Далее запланировано комплексное обследование.

В Череповце дайвер исследовал затонувший дебаркадер .Мэр города выложил видео с подводных съемок. В течение месяца специалисты из Санкт-Петербурга поднимут дебаркадер со дна и отбуксируют на мелководье. По мнению экспертов, разрушение здания тотальное

ИСТОЧНИК KP.RU