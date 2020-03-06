400 тысяч деревьев высадят на Вологодчине в память о погибших воинах
Вологодская область высадит 400 000 деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну земляках. Международная акция «Сады памяти» организована всероссийским добровольческим движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.
По всей России посадят 27 миллионов деревьев – по количеству погибших. Новая традиция призвана сохранить подвиг предков. Проект поддержали в Министерстве природных ресурсов и Федеральном агентстве по лесному хозяйству. К акции присоединяются и бывшие союзные республики.
18 марта появится первые Сады памяти в Крыму и Севастополе. Мероприятие завершится 22 июня. Ожидается, что участие примут более 5 млн. человек. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте садпамяти2020.рф (в разработке), можно подписаться на страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
ИСТОЧНИК KP.RU