400 тысяч деревьев высадят на Вологодчине в память о погибших воинах

6 Март 2020 2020-03-06T13:09:03+03:00

Вологодчина примет участие в Международной акции «Сады памяти», посвященной солдатам, отдавшим жизнь ради Победы в Великой Отечественной войне

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Вологодская область высадит 400 000 деревьев в память о погибших в Великую Отечественную войну земляках. Международная акция «Сады памяти» организована всероссийским добровольческим движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.

По всей России посадят 27 миллионов деревьев – по количеству погибших. Новая традиция призвана сохранить подвиг предков. Проект поддержали в Министерстве природных ресурсов и Федеральном агентстве по лесному хозяйству. К акции присоединяются и бывшие союзные республики.

18 марта появится первые Сады памяти в Крыму и Севастополе. Мероприятие завершится 22 июня. Ожидается, что участие примут более 5 млн. человек. Для участия необходимо зарегистрировать на сайте садпамяти2020.рф (в разработке), можно подписаться на страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU